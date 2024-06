Tedesco haalt dan toch nog een extra pion bij de Belgische selectie: "Maar het is niét op vraag van Kevin De Bruyne"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Domenico Tedesco neemt een extra pion mee naar Duitsland. Thomas O'Malley gaat de Rode Duivels bijstaan op vlak van revalidatie en blessure-preventie.

Het Nieuwsblad laat weten dat Thomas O’Malley met de Rode Duivels naar het EK in Duitsland zal reizen. Belangrijk detail: hij tekent géén vaste overeenkomst bij de Belgische voetbalbond.

De topkinesist werkt op dagelijkse basis bij Manchester City. Zo stond hij Kevin De Bruyne dit seizoen nog een lange tijd bij tijdens de revalidatie.

© photonews

"Maar hij reist niet mee op vraag van De Bruyne", klinkt het bij de voetbalbond. "We zochten een bepaald profiel met kennis in revalidatie en blessure-preventie. In dat profiel past Thomas helemaal."

O'Malley neemt deels de plaats in van Lieven Maesschalck. De vertrouweling van een pak van onze Rode Duivels reist voor het eerst 2014 niet mee naar een groot toernooi.

Hoe groot is de technische staf van de Rode Duivels?

Met de toevoeging van O'Malley telt de technische staf van Tedesco maar liefst 29 personen. Dat zijn er meer dan de effectieve selectie die het op het veld zal moeten doen.