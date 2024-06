En de prijs voor beste Belgische jeugdopleiding is... niét voor Anderlecht

Club Brugge beschikt over de beste jeugdopleiding van België. Tenminste: als we de auditeurs van de Pro League mogen geloven. En dat is toch wel een verrassing.

RSC Anderlecht wordt vaak gezien als dé standaard wat betreft jeugdopleidingen in België. De Belgische recordkampioen heeft dan ook de meeste opgeleide spelers in de Europese topcompetities rondlopen. Maar paars-wit moet de eerste stek dit seizoen aan Club Brugge laten. Dat weet Sporza. Meer zelfs: Anderlecht eindigt slechts op een derde plaats. KRC Genk staat een schavotje hoger. © photonews Club Brugge scoorde maar liefst 96 procent van de maximale score. Vooral op het vlak van doorstroming en profcontracten scoorde blauw-zwart héél goed. Al is hier een kanttekening nodig: de voorbije maanden kregen een pak spelers bij Club NXT een profcontract. Welke Belgische clubs hebben de beste jeugdopleiding? Voor de volledigheid: de top vijf wordt vervolledigd door KAA Gent en Standard. En dat is vooral voor De Rouches een héél positief signaal. De Luikenaars zitten immers op financieel vlak in een héél zwaar onweer.