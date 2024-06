KBVB ontkent, maar... het is duidelijk wat deze man bij de Rode Duivels komt doen

De KBVB neemt Thomas O'Malley mee naar het EK. Dat is de kinesist die bijzonder close is met Kevin De Bruyne. De communicatie daarover is dat hij niet specifiek meegaat voor KDB, maar iedereen weet dat dat wel het geval is. De sterspeler moet immers topfit zijn en O'Malley kent hem als geen ander.

De Bruyne heeft dit seizoen wel wat problemen gehad, maar kon tijdens zijn lange revalidatie rekenen op O'Malley, die hem bij elke stap begeleidde om hem weer op het veld te krijgen. “Kev heeft problemen gehad, zeker de laatste jaren”, vertelt we O'Malley in Kevin De Bruyne: The Return of the King , een minidocu die Manchester City maakte over de revalidatie van KDB de voorbije maanden. ­

“Onze job is om de juiste diagnose te stellen en hem zo veel mogelijk te laten doen. Maar Kev weet goed wat zijn lichaam aankan en hoe ver hij kan gaan. Vóór zijn blessure tegen Burnley leek het alsof Kev op het ­niveau zat waar hij moest zijn. Helaas kan het altijd misgaan. Het is moeilijk om daar één duidelijke reden voor aan te wijzen.”

Dat hij nu meegaat, is duidelijk om onze sterspeler te begeleiden en te zien dat hij niet hervalt in een spierblessure. Onze EK-kansen hangen in grote mate af van de fitheid van de nog steeds beste middenvelder ter wereld.

"Het is alsof Kev lang is weggeweest, maar eigenlijk is het snel gegaan. En soms is zo'n periode een ideale gelegenheid om nóg beter te worden, zelfs voor een speler van het niveau van Kev", vertelde O'Malley verder.

De Bruyne heeft dit seizoen maar 8 wedstrijden de volle 90 minuten op het veld gestaan. O'Malley zal perfect kunnen zeggen wat KDB aankan en wat niet. Bij City zullen ze ook wel blij zijn dat er iemand van hen meegaat om een oogje in het zeil te houden.