De Cuyper leeft op hoop, bondscoach zorgt ervoor dat alternatieven op niveau zijn

De Rode Duivels trainden vandaag in aanloop naar de wedstrijd tegen Montenegro van woensdag. Dat deden ze nog steeds zonder vier spelers die nog last hebben van blessures. Bondscoach Domenico Tedesco zal wellicht geen risico's nemen, ook naar zijn EK-selectie toe.

Zoals we gisteren al schreven is de kans groot dat de Rode Duivels toch met 26 in plaats van 25 man naar Duitsland trekken. Tegen 7 juni moet de definitieve selectie binnen zijn bij de UEFA, maar voorlopig staan er nog vraagtekens achter de namen van Youri Tielemans, Aster Vranckx, Jan Vertonghen en Arthur Theate.

Vooral die laatste drie zijn nog heel twijfelachtig. In de match tegen Montenegro zullen ze alvast niet meespelen. Dat betekent ook dat Maxim De Cuyper en Axel Witsel straks hun opwachting mogen maken. Voor De Cuyper wordt het zijn debuut, voor Witsel zijn terugkeer.

Maar de bondscoach denkt al verder. Zijn staf is Mandela Keita en Arne Engels aan het klaarstomen om toch nog mee te gaan als er nog iemand zou afhaken of niet helemaal fit is. Keita heeft daarbij een streepje voor.

Na 7 juni mag er enkel nog gewisseld worden als er iemand geblesseerd of ziek raakt, tot voor de aftrap van de eerste wedstrijd op 17 juni. Je kan beter maar voor zeker kiezen.

De vraag voor woensdag is ook of Kevin De Bruyne al aan de aftrap zal staan. Met hem wordt heel voorzichtig omgesprongen. Ook Jérémy Doku zal niet aan beide oefenmatchen aan de aftrap staan.