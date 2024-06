Dirk Kuyt geeft een overzicht van de situatie bij Beerschot: "Dat was een voorwaarde om bij te tekenen"

Beerschot heeft nog wel wat werk om klaar te zijn voor volgend seizoen, maar één van de belangrijkste functies is alvast ingevuld: Dirk Kuyt blijft er trainer. Nu nog een CEO, voorzitter en vooral technisch directeur. Al geeft Kuyt wel aan dat de vorige hem nog een handje toesteekt.

Kuyt weet dat Beerschot begin juni nog helemaal in de steigers staat. “Met de CEO en de voorzitter had ik geen dagelijks contact. Frédéric Frans had ik graag aan mijn technische staf toegevoegd", geeft hij aan bij GvA.

"We hebben veel met ­elkaar gepraat, want Fré zat in dezelfde situatie als ik een paar jaar geleden. Ik vind het jammer dat hij ons verlaat, maar wens hem uiteraard alle succes bij Sporting Hasselt. En ik ben er zeker van dat hij vroeg of laat hier weer zal opduiken. Fré heeft een hart voor Beerschot."

Het vertrek van Gyorgy Csepregi heeft echter meer pijn gedaan. De Hongaarse technisch directeur kon vorig jaar met een habbekrats een kampioenenploeg samenstellen. "Het is geen geheim dat ik met hem een sterke band heb opgebouwd. Ik had hem graag zien blijven en heb dat ook aan United World laten weten."

"Zijn vertrek is een aderlating. Maar ik hoor hem nog elke dag. Samen hebben we de sportieve plannen voor volgend seizoen uitgetekend. En het is niet omdat hij stopt, dat we geen contact meer zullen hebben. Ik waardeer het enorm dat hij de club ook de komende weken nog wil blijven helpen."

De vraag is of de volgende TD ook spelers met een Mars en een drankbonnetje zal moeten overtuigen. “Dat was een van mijn voorwaarden om bij te tekenen. We hebben intussen een duidelijk budget gekregen. Hoeveel? De concurrentie leest mee. Het lijkt me verstandiger dat stil te houden. We zullen weer creatief en vindingrijk moeten zijn, maar mogelijk betalen we deze zomer ook transfersommen voor nieuwe spelers."