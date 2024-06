Westerlo heeft nieuwe spits bijna te pakken: 18-jarige Amerikaan op komst

KVC Westerlo wil volgend seizoen zeker niet meer in degradatieproblemen komen en wil zijn kern zo snel mogelijk versterken en klaar hebben. In die optiek richten ze hun blik op jonge talenten. Er is dan ook een 18-jarige spits op komst.

Het gaat om Julian Placias, die de eerste zomertransfer van de Kemphanen moet worden, weet GvA te melden. De 1m88 grote centrumspits is nog maar 18, maar heeft wel al wat matchen in de Amerikaanse tweede klasse achter de gordel. Daar kwam hij uit voor North Carolina en kwam hij ook op de radar van Westerlo terecht. Westerlo heeft de voorbije jaren met succes op de Amerikaanse markt geshopt. Zo kwamen Bryan Reynolds en Griffin Yow naar de Kempen en deden het daar goed. De voorbije maanden was Placias al een paar keer op bezoek in Westerlo. In principe sluit hij bij de aanvang van de voorbereiding op het nieuwe seizoen aan bij de eerste ploeg. Met Timmy Simons heeft Westerlo een coach aangetrokken die graag met jeugd werkt. De nieuwe hoofdtrainer heeft wel nog een paar versterkingen op sleutelposities gevraagd. Dat wordt nu allemaal bekeken, maar zijn kern zou half juni al grotendeels af kunnen zijn.