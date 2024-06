Anderlecht slaagde er twee jaar geleden net niet in om... wereldspits binnen te halen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Manchester United betaalde vorige zomer 74 miljoen euro voor hem... En zeggen dat twee jaar geleden Peter Verbeke een overeenkomst had met FC Kopenhagen om Rasmus Hojlund voor twee miljoen euro naar Anderlecht te halen.

Verbeke was toen op zoek naar een nieuwe nummer 9 nadat Lucas Nmecha niet kon gehouden worden. Uiteindelijk haalde hij weer twee huurspitsen met Joshua Zirkzee en Christian Kouamé, maar eigenlijk wou hij Hojlund bij Kopenhagen weghalen.

Hojlund was toen een betaalbare optie. Hij moest twee miljoen kosten en er was een akkoord bereikt met Kopenhagen over die transferprijs. Maar de Deense spits moest zelf nog overeenkomen met paars-wit.

En daar wrong het schoentje. Blijkbaar was hij er volgens LDH niet van overtuigd dat hij wekelijks zou spelen bij Anderlecht. Al denken we dat hij dat misschien verkeerd inschatte.

Maar intussen waren Zirkzee en Kouamé al gehuurd en twijfelde hij of hij daar tussen genoeg speeltijd zou krijgen. De korte termijn concurrentie was dus geen voordeel in de onderhandelingen.

Hojlund vond dat hij misschien niet zoveel zou spelen als bij Sturm Graz, dat evenveel bood als Anderlecht aan Kopenhagen en de speler de zekerheid gaf om elk weekend te spelen op de velden van de Oostenrijkse competitie. Zes maanden en evenveel doelpunten later vertrok hij naar Atalanta. Voor tien keer de prijs die Graz had betaald.