De paars-witte jeugd van Union SG is klaar voor de Brusselse derby: "We zullen naar Anderlecht kijken"

Union SG heeft vol vertrouwen getankt door met 0-3 te winnen van KAA Gent. De ploeg uit Sint-Gillis zal streven naar een 9 op 9 tegen Anderlecht.

Zoals vorig weekend speelde Union SG als eerste in de Champions' Play-offs. En net zoals vorig weekend hebben de troepen van Sébastien Pocognoli hun concurrenten onder druk kunnen zetten.

Met de blessure van Sofiane Boufal kreeg Anouar Ait El Hadj een mooie kans. Hij opende de score tegen KAA Gent maar beseft dat hij ook andere goede kansen heeft gemist: "Het is een belangrijke overwinning. We beginnen met een zes op zes, goed voor het vertrouwen van het team. Toch ben ik vandaag niet helemaal tevreden. Ik had drie doelpunten moeten maken, ik moet nog steeds aan mijn kopspel werken", legt hij uit bij DAZN.

Union groeit

De nummer tien noemt Anderlecht niet expliciet, maar kijkt veel uit naar de wedstrijd tegen Sporting, waar hij elf jaar heeft gespeeld: "We zullen morgen naar de andere teams kijken, maar we nemen het wedstrijd per wedstrijd."

Hetzelfde geldt voor Noah Sadiki, twaalf jaar lang opgeleid bij Anderlecht: "We zullen morgen naar hen kijken om de wedstrijd van volgende zaterdag zo goed mogelijk aan te pakken. Het zijn wedstrijden waarin we goed aanwezig moeten zijn als we iets willen bereiken."

Het team lijkt in ieder geval sterker te worden: "We tonen dat we enige ervaring hebben opgedaan door wat te lijden in het begin van de wedstrijd. We hadden de storm doorstaan en konden nadien de score openen. Dit komt ook door de kalmte en het vertrouwen in ons spel, zowel op training als tijdens de wedstrijd."