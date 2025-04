Heel opvallend transfernieuws over Chelsea, en dat is niet goed voor Genk-doelman Mike Penders...

KRC Genk doet het dit seizoen bijzonder goed in de Jupiler Pro League. De Limburgers zullen er de komende weken nog alles aan doen om hun vijfde landstitel binnen te halen.

De groep doet het prima, maar enkele spelers maken toch steeds het verschil. Een speler waar coach Thorsten Fink altijd op kan rekenen is doelman Mike Penders

De jonge keeper moest aan het begin van het seizoen concurreren met Hendrik Van Crombrugge en kreeg uiteindelijk ook de voorkeur. Iedere week staat hij paraat in doel.

Hij werd afgelopen zomer verkocht aan Chelsea voor 20 miljoen euro, dat hem onmiddellijk uitleende aan KRC Genk waardoor hij nog even kon blijven. Zijn toekomst lijkt voorlopig nog heel onduidelijk.

Des te meer na opvallend transfernieuws uit Italië. De doorgaans goed geïnformeerde Nicolo Schira meldt op X dat Chelsea-coach Enzo Maresca namelijk niet overtuigd is door de doelmannen die momenteel onder contract liggen bij The Blues.

Wat het nog opmerkelijker maakt is het feit dat Chelsea toch heel veel doelmannen heeft, bij de club en uitgeleend. Schira gaat zelfs verder en zegt dat de club nog een nieuwe doelman wil gaan halen...

#Chelsea are planning to buy a new goalkeeper. #Blues have already several goalkeepers signed and under contract, but none of them convinced Enzo #Maresca, who is going to work to sign a new goalkeeper this summer. #transfers #CFC