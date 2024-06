OFFICIEEL: KV Oostende is failliet verklaard door rechtbank

De Brugse afdeling van de ondernemingsrechtbank van Gent heeft voetbalclub KV Oostende failliet verklaard. De kustploeg zat al langer in financiële moeilijkheden. De voorlopig bewindvoerder vroeg daarom noodgedwongen het faillissement aan.

De ondernemingsrechtbank stelde Werner Van Oosterwyck op 25 januari aan als voorlopig bewindvoerder. Dit betekent dat het beheer van de onderneming tijdelijk werd toevertrouwd aan een onafhankelijke bewindvoerder.

Meester Van Oosterwyck onderzocht de mogelijkheden om de activiteiten van KV Oostende verder te zetten, ondanks de schuldenberg die tijdens het bewind van PMG en sterke man Paul Conway werd opgebouwd.

Er werd ook een mogelijke overnemer van de club uit de Challenger Pro League gezocht. De voorlopig bewindvoerder moest vaststellen dat er voor de schulden van KVO geen structurele oplossing gevonden kon worden.

Daarom ging hij over tot dagvaarding in faillissement, zoals wettelijk voorgeschreven. Verschillende schuldeisers sloten zich aan bij de vordering van de voorlopig bewindvoerder.

De zaak werd maandag behandeld en dinsdagochtend al uitgesproken. “De rechtbank oordeelde in het vonnis dat uit de gegevens bleek dat KV Oostende niet meer in staat was om haar schulden op een normale wijze en binnen een aanvaardbare termijn af te lossen”, klinkt het in een persbericht. De Oostendse advocaat Patrick Content werd aangesteld als curator.