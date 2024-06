Real Madrid-coach Carlo Ancelotti doodeerlijk: "We spelen niet altijd goed, maar..."

Real Madrid heeft afgelopen weekend voor de 15e keer in haar geschiedenis de Champions League gewonnen. Een historisch moment voor de club.

Na de landstitel heeft Real Madrid nu ook de Champions League gewonnen. De ploeg van Thibaut Courtois kan zeker van een geslaagd seizoen spreken, dat durft coach Carlo Ancelotti ook te benoemen. "Dit seizoen is een 10 op 10. We hebben alles goed gemanaged."

In de finale liep echter niet meteen alles zoals verwacht. Borussia Dortmund liet zijn kansen liggen maar had voor de rust eigenlijk altijd op voorsprong moeten staan. "Dormtund speelde veel beter dan ons. Zeker de eerste helft. Ze hebben ons laten leven en dan hebben wij het afgewerkt."

"Tijdens de rust heb ik gezegd wat we moesten doen om ons aan te passen aan Dortmund. Vandaar dat we ook naar een 4-3-3 zijn overgestapt. We hebben dit als team samen besproken aan de rust", gaat Ancelotti verder.

Volgens de coach was het dit seizoen niet per se makkelijk. "Dit seizoen hebben we heel veel problemen gehad. We hebben heel veel spelers verloren met veel kwaliteit. Dit hebben we gecompenseerd door onze volharding en werklust."

Real Madrid overtuigde niet altijd in de Champions League, maar won wel steeds. "Deze ploeg geeft me heel veel voldoening. We spelen niet altijd goed, maar we doen er wel altijd alles aan."

Brandon Morren & Manuel Gonzalez