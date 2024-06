Of Lukaku hiermee blij gaat zijn... KBVB neemt voor de eerste keer sleutelpion niet mee naar het EK

De KBVB neemt Thomas O'Malley als kinesist mee naar het EK. De man van Manchester City moet Kevin De Bruyne en co fit houden. Opvallend daarbij is dat hij eigenlijk een meubelstuk van de nationale ploeg vervangt.

Het is voor de eerste keer in vele jaren dat Lieven Maesschalck en zijn staf niet meegaan naar een groot toernooi. Nochtans is de topkinesist nog altijd de 'go to guy' van vele Duivels.

Bij elke blessure - en zelfs uit voorzorg - trekt Romelu Lukaku naar Antwerpen om er bij 'Move to Cure' te revalideren. Maesschalck is zelfs een vertrouwenspersoon van Big Rom.

Internationale toppers komen ook bij hem hun revalidatie afwerken. Het is dus vreemd dat die relatie ineens wordt stopgezet door de KBVB, maar Frank Vercauteren gaf er ook een uitleg aan.

"We hebben álles ter discussie gesteld. De omkadering, bijvoorbeeld, was veel te groot. In de filosofie van Domenico gaat kwaliteit boven kwantiteit", vertelt hij bij HUMO. "Vier kinesisten, vier verzorgers plus Lieven Maesschalck, drie assistent-trainers: daar zijn we van afgestapt."

"Het zijn er nu telkens twee. En er is maar één keeperscoach meer, geen twee. De physical coaches zijn nieuw, de videoanalisten ook. Van de vijf mensen die met Domenico zijn meegekomen, is er nu één vertrokken. Die hebben we niet vervangen. Als we niet de juiste kwaliteit vinden, doen we niets. Doorslaggevend is: wat is de meerwaarde van iemand?"