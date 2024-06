Toch nog even wachten met hoera roepen bij Club Brugge: "Laat ons hopen dat dat zich niet voordoet"

Volg Club Brugge nu via WhatsApp!

Club Brugge kreeg gisteren zijn Omgevingsvergunning voor de bouw van een nieuw stadion op de huidige Jan Breydel-site. Minister van Economie, Jo Brouns, is daar heel tevreden mee. Maar hoe realistisch is het dat er binnen een paar maanden met de bouw begonnen kan worden?

De buurtbewoners hebben zich altijd verzet tegen een nieuw stadion, maar volgens Brouns is er nu rekening gehouden met alle factoren. "Er is met alle verzuchtingen maximaal rekening gehouden", verzekert Brouns bij Sporza.

"Dan gaat het opnieuw vooral om de bezorgdheden rond mobiliteit in de dichte omgeving van de Olympiasite. De nieuwe omgevingsvergunning zal duidelijk maken dat er verbeteringen zijn aangebracht op dat vlak."

We zijn echter niet naïef genoeg om te geloven dat er geen tegenkanting meer zal komen. "In beroep gaan, kan altijd", weet ook Brouns. "Na de bekendmaking van de vergunning zal de klassieke termijn worden doorlopen. Maar laat ons hopen dat het zich niet voordoet."

"Ik heb een sterk gevoel dat er met alle partijen rekening gehouden is. Laten we hopen dat op de kortst mogelijke termijn de schop in de grond kan om het stadion te bouwen."

De buurtbewoners hebben zich altijd verzet tegen de plannen van Club, maar er werd rekening gehouden met hun klachten. Of dat ook zonder tegenkanting zal gebeuren, valt af te wachten.