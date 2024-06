BREAKING: Club Brugge mag nieuw stadion bouwen!

Zuhal Demir (Vlaams minister van Omgeving, nvdr.) en Jo Brouns (Vlaams minister van Economie, nvdr.) bevestigen het nieuws. Club Brugge heeft eindelijk de Omgevingsvergunning voor de bouw van het nieuwe stadion beet.

De nieuwe omgevingsvergunning voor het stadion van @ClubBrugge is vanavond afgeleverd. We laten de sport niet los en spannen ons maximaal in om deze belangrijke investering in topsportinfrastructuur mogelijk te maken.