De Witte is héél eerlijk en open: "Vanhaezebrouck is de beste coach van België, maar ik wilde hem wél ontslaan"

KAA Gent begint volgend seizoen aan een nieuw hoofstuk. Ivan De Witte zwaait af als voorzitter, terwijl Sam Baro eveneens op zoek moet naar een nieuwe coach. De (voormalige) voorzitter blikt terug op de intense samenwerking met Hein Vanhaezebrouck.

Hein Vanhaezebrouck loodste KAA Gent - De Buffalo's wonnen met het kleinste verschil op het veld van KRC Genk - naar een Europees ticket. Niet alleen voor de coach, maar ook voor Ivan De Witte was het een héél mooi afscheidscadeau.

Het is geen geheim dat De Witte en Vanhaezebrouck een nauwe band hebben, maar ook de discussies waren bij momenteel héél fel. "Je moet een kenner zijn als je met mij over voetbal wil spreken", sneerde Vanhaezebrouck in 2022 nog naar zijn voorzitter.

© photonews

"In de eerste emotie overwoog ik om Hein te ontslaan", geeft De Witte onomwonden toe in Het Laatste Nieuws. "Ik ben toen kwaad geweest op mezelf. Waarom hebben we dat conflict in de media uitgevochten? Zo'n zaken moeten binnenskamers worden uitgesproken."

De Witte is anno 2024 nog steeds een vurige verdediger van Vanhaezebrouck. "Kijk, de perfectie bestaat niet. Je moet je afvragen wat Hein brengt en wat vervelend is. Zijn balans woog én weegt altijd door naar de positieve kant."

Hoe kijkt Ivan De Witte naar Hein Vanhaezebrouck?

"Vanhaezebrouck is een topcoach", besluit het voormalige opperhoofd van De Buffalo's. "Hij is wellicht de beste coach van België. Al vind ik het wel een goede beslissing voor beide partijen dat zijn contract bij Gent niet verlengd wordt. Het is de juiste timing om uit elkaar te gaan."