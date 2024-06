Club Brugge wil Antonio Nusa houden als het gewenste bedrag niet op tafel komt, maar... speler zelf komt met een andere uitleg naar buiten

Club Brugge staat voor een drukke transferzomer. Enkele sterkhouders azen op een transfer. Ondertussen heeft ook Antonio Nusa bevestigd dat hij deze zomer andere oorden zal opzoeken. Of tenminste: wil opzoeken.

Antonio Nusa leek afgelopen wintermercato al vertrokken. Brentford FC was bereid om 37 miljoen euro op tafel te leggen voor de Noorse aanvaller. Uiteindelijk trokken de Engelsen hun staart in nadat de medische proeven voor chaos zorgden.

En dat is net de moeilijkheid in het hele verhaal. Interesse is er genoeg - FC Barcelona, Bayer 04 Leverkusen, Tottenham Hotspur,... - hebben Nusa op de radar, maar blauw-zwart is niet tevreden met minder dan die 37 miljoen euro. Transfermarkt liet zijn marktwaarde net zakken van twintig miljoen euro naar zeventien miljoen euro.

Meer zelfs: de Belgische landskampioen denkt eraan om Nusa een seizoen langer in België te houden als het gewenste bedrag niet op tafel komt. Op die manier kan de 19-jarige Noor zich enkele maanden langer in de kijker spelen.

"De kans is héél groot dat ik Club Brugge deze zomer zal verlaten", spreekt Nusa klare taal in Nettavisen. "Ik voel me zelf ook klaar voor een overstap en voor een nieuwe uitdaging. Al moet Club Brugge natuurlijk ook meewerken."

Waar speelt Antonio Nusa volgend seizoen?

De vijfvoudig Noors international beseft maar al te goed dat blauw-zwart het laatste woord heeft. "Wat als ik uitendelijk toch bij Club Brugge moet blijven? We spelen volgend seizoen Champions League. Dat is ook een mooie uitdaging."