Freyr Alexandersson reageert met trots na kwalificatie voor de barragewedstrijden met KV Kortrijk

Het was een moeilijke avond voor KV Kortrijk, maar nu mogen ze zich toch opmaken voor de barragewedstrijden tegen Deinze of Lommel. Al zal het voetbal wel een pak beter moeten.

Geen schoonheidsprijs

KV Kortrijk kon zaterdagavond tegen Sporting Charleroi geen schoonheidsprijs pakken. Het deed niet wat het moest doen, maar kreeg gelukkig nog wat hulp van Eupen. KV Kortrijk heeft de laatste strohalm te pakken terwijl het doek valt voor RWDM

Trots overheerst bij KV Kortrijk

"Ik ben vooral opgelucht, maar toch ook wel wat teleurgesteld. We wilden het vandaag namelijk zelf afmaken. Maar ik ben heel trots op de weg die we al hebben afgelegd", verklaarde Freyr Alexandersson tegenover Sporza na de wedstrijd. "Nu gaan we naar de barragematchen en daar moeten we de beste versie van onszelf zijn.

Het verschil tussen beide teams

Voor Sporting Charleroi stond er niets meer op het spel. Dit was te merken volgens Alexandersson. "Wij waren heel nerveus en zij waren heel ontspannen. We verloren vandaag van een betere ploeg. Ik wil ook Eupen bedanken. Ze zijn heel professioneel geweest. Ook mijn beste wensen aan RWDM, want zij gaan nu door een moeilijke periode."