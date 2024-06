Kevin De Bruyne is er, voor de eerste keer in... 15 maanden: "Dat zou betekenen dat het genoeg is geweest voor mij"

Kevin De Bruyne is terug, voor het eerst sinds maart 2023, in de selectie van de Rode Duivels. De speler van Manchester City zal een belangrijke rol moeten spelen op het EK, maar hij legt zichzelf geen specifieke druk op.

Kevin De Bruyne is niet meer in actie gekomen voor de Rode Duivels sinds maart 2023, tijdens de eerste bijeenkomst onder leiding van Domenico Tedesco. De Bruyne was aanwezig bij de persconferentie in Tubize op dinsdag om te praten over de twee oefenwedstrijden die de Rode Duivels zullen spelen voor het EK en het moeilijke jaar dat hij heeft doorgemaakt.

"Ik ben erg blij om terug te zijn. De blessures vielen telkens op het verkeerde moment. Ben ik nu fitter? Dat is moeilijk te zeggen, want ik heb veel gespeeld aan het einde van het seizoen. Maar ik voel me goed. Ik hoop genoeg energie te hebben om een goed toernooi te spelen."

"Ik heb niet veel contact gehad met de coach. Een paar berichten na mijn blessure, en veel meer contact sinds maart en aan het einde van het seizoen, maar tijdens de eerste zes maanden waren er andere belangrijkere onderwerpen om over te praten."

Kevin De Bruyne, de achtste Duivel in de geschiedenis die de 100 caps haalt

Het is een belangrijk moment voor KDB. De speler van Manchester City heeft 99 caps voor de Rode Duivels en zal deze week dus een belangrijke mijlpaal bereiken: de 100e wedstrijd. Hij zal de achtste Duivel zijn die deze mijlpaal bereikt, na Vertonghen, Witsel, Alderweireld, Hazard, Lukaku, Mertens en Courtois.

"Ik heb veel gespeeld voor mijn land en daar ben ik erg blij mee. Ik ben erg trots om waarschijnlijk mijn 100e wedstrijd voor mijn publiek te spelen. Er is wat gesproken over mijn speeltijd tijdens deze oefenwedstrijden, maar het is niet aan mij om dat te zeggen. De coach zal erover praten als hij dat wil."

"Dit zijn voorbereidingswedstrijden. Ik weet niet zeker of de coach van plan is om te roteren of om het A-team op te stellen. In ieder geval is dit het moment om het juiste ritme te vinden om klaar te zijn voor Duitsland. Ik hoop dat deze twee wedstrijden goed zullen zijn, met veel kansen en een goede verdediging om met het maximale vertrouwen aan te komen. Het is belangrijk om te zien hoe we als team presteren en wat de dynamiek is."

"Als ik geen honger meer had, zou ik hier niet voor jullie staan"

Soms heeft men geschreven, gelezen, gehoord dat Kevin De Bruyne niet dezelfde motivatie heeft bij de nationale ploeg als bij zijn club. Opnieuw ondervraagd over deze theorie, heeft degene die zojuist zijn zesde Premier League met Manchester City heeft gewonnen, dit natuurlijk van de hand gewezen.

"De honger is er altijd geweest, ook al is het laatste grote toernooi niet gelukt. Als ik geen honger meer had, zou ik hier niet voor jullie staan. Ik denk niet dat de druk hoger is dan bij City. De druk is er, maar het is een natuurlijke druk. Ik ben hier om het team zo hoog mogelijk te brengen en ik denk niet dat er speciale druk is."