Vincent Kompany richt zich nog een laatste keer tot zijn ex-club Burnley

Vincent Kompany maakte onlangs de overstap van Burnley naar Bayern München. Met een videoboodschap neemt hij afscheid van zijn oude werkgever.

Vincent Kompany beleefde niet zijn beste seizoen bij Burnley. De Engelse club degradeerde weer naar de Championship, meteen nadat het een jaar eerder promoveerde naar de Premier League.

Maar Burnley zal zonder Vincent Kompany strijden voor een nieuwe promotie. De Belgische coach werd onlangs voorgesteld bij Bayern München.

In een videoboodschap op Instagram nam hij afscheid van Burnley. Hij plaatste er ook een mooie tekst bij. "Ik ben heel dankbaar dat ik 2 seizoenen deel heb mogen uitmaken van de Burnley-familie", begint Kompany.

"Ik voel me nederig door de rol die ik heb gekregen in de rijke geschiedenis van deze prachtige club en ik ben echt trots op wat we samen hebben bereikt, in goede en slechte dagen. Aan iedereen bij de club, van eigenaren tot spelers en personeel: jullie zijn geweldig geweest."

"En het allerbelangrijkste: aan alle fans en de hele gemeenschap van de club: Ik kan jullie niet genoeg bedanken dat jullie er altijd zijn geweest, door dik en dun. Jullie zijn de solide rots waarop deze club is gebouwd. Burnley zal altijd een groot deel uitmaken van mijn geschiedenis. Voor altijd in mijn hart, Vincent", sluit hij af.