Van Rode Duivels tot Champions League-finalisten... Het elftal van afwezigen voor het EK 2024 zou het toernooi misschien zelfs kunnen winnen

Het EK begint binnenkort, maar niet alle Europese sterren zullen aanwezig zijn. Er zullen een paar indrukwekkende namen thuisblijven.

Doelman

Wie anders dan Thibaut Courtois, natuurlijk? De Belg had zeker kunnen meedoen aan het EK, dat heeft hij nogmaals bewezen door uit te blinken in de Champions League-finale. De beste doelman ter wereld zal niet aanwezig zijn, dat is een feit.

Verdedigers

Nog een finalist van de Champions League, deze keer aan de kant van Borussia Dortmund, zal dit EK missen. Mats Hummels, die een goed seizoen achter de rug heeft is teleurgesteld dat hij het gastland niet mee mag vertegenwoordigen. Gareth Southgate, coach van Engeland, heeft ook enkele opvallende keuzes gemaakt door Fikayo Tomori te negeren, maar ook Eric Dier, die er nog wel bij was in maart.

© photonews

Roberto Martinez moet het stellen zonder Raphaël Guerreiro, die aan het einde van het seizoen nog twijfelachtig was. Een harde klap voor Portugal. Onze keuze op links gaat dan naar Ian Maatsen die niet werd geselecteerd voor Nederland, nog een Champions League-finalst. Aan de rechterkant zal Ben White, die een geweldig seizoen had met Arsenal, afwezig zijn, vooral om redenen buiten het voetbal.

Middenveld

Slachtoffer van de verrassende terugkeer van N'Golo Kanté, moet Mattéo Guendouzi thuiblijven ondanks zijn sterke seizoen. Ook Marco Verratti valt uit de Italiaanse selectie.

© photonews

Jadon Sancho is ook een van de slachtoffers van de keuzes van Gareth Southgate , waardoor heel wat Dortmund-spelers achterblijven. Tot slot zal Serge Gnabry ook niet aanwezig zijn bij het gastland, ondanks zijn 22 doelpunten in 45 interlands.

Aanvallers

Er zijn opties voorin, maar uiteraard kunnen we Michy Batshuayi noemen, die een uitstekend seizoen heeft gehad bij Fenerbahçe.

© photonews

Joshua Zirkzee is er ook niet bij, maar de Nederlander was ook nog nooit eerder opgeroepen. Ons elftal zal dus worden aangevuld met Ciro Immobile, die zelfs door Luciano Spalletti niet werd geselecteerd toen de voorlopige selectie van 30 spelers werd bekendgemaakt.

De grootste afwezigen op het EK 2024:

Courtois / Guerreiro - Hummels - Dier - White / Verratti - Guendouzi - Sancho - Gnabry / Batshuayi - Immobile

Op de bank: Svilar, Maatsen, Tomori, Goretzka, Can, Asensio, Zirkzee, Rashford, Saelemaekers