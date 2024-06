Tegenstander van Rode Duivels is duidelijk: "België is favoriet voor het EK"

De Rode Duivels spelen op woensdag een oefenwedstrijd tegen Montenegro. Bondscoach van Montenegro, Robert Prosinecki, vertelde dat België een favoriet is om het EK te winnen.

Binnen een kleine twee weken gaat het EK van start in Duitsland. De Rode Duivels bereiden zich in Tubeke voor op het toernooi, maar zullen ook nog enkele oefeninterlands afwerken.

Woensdag nemen ze het op tegen Montenegro en zaterdag tegen Luxemburg. Beide wedstrijden worden thuis, in Brussel, afgewerkt. Robert Prosinecki, die bondscoach is van Montenegro, sprak met de pers.

"België is niet alleen favoriet voor het duel van woensdag, maar ook voor het EK", begint Prosinecki meteen volgens Het Nieuwsblad. "Wij mogen vooral geen schrik hebben van de tegenstander. Want wij willen hier niet alleen komen verdedigen."

"We hebben wel enkele geheime wapens die we willen uitproberen, om België in de problemen te brengen. Op die manier willen we de Nations League van in het najaar voorbereiden."

Prosinecki speelde nog een korte periode bij Standard in 2001. Voordien was hij ook al actief bij Real Madrid en FC Barcelona.