Na het mislukken van plan A liggen er drie nieuwe opties op tafel om het nieuwe format te worden (maar de kloof is groot)

Waar het in feite op neerkomt: dezelfde drukke kalender behouden of minder matchen spelen. Dat zijn de twee partijen die tegenover elkaar staan. Met aan de ene kant Gent, Genk, Union en de kleinere clubs en aan de andere kant de rest van de grote clubs. En vooral Club Brugge dat niet zal buigen.

Het voorstel dat vorige week op tafel kwam, leek voor velen de gulden middenweg. Dat was ook waar onder meer Wouter Vandenhaute en Sven Jaecques voor gegaan waren. De bestuurders van Anderlecht en Antwerp beseften dat iedereen water bij de wijn zou moeten doen.

Maar blijkbaar willen velen hun wijn onverdund. Ineens was het competitieformat met afschaffing van halvering van de punten, Champions' Play-offs met vier en Europe Play-offs met een knock-out-systeem voor niemand meer ok. Zoals steeds dacht iedereen in de Pro League - een belangenvereniging - aan zijn eigen belang.

Genk, Union en Gent tegenover Anderlecht, Antwerp en Club Brugge

Zo is er Genk, dat bij monde van Peter Croonen al aangaf dat het Belgisch voetbal gediend is met meer play-off-wedstrijden. En Gent, daar beseffen ze dat ze al vier keer Europa gehaald hebben via play-off 2. Zij krijgen steun van de kleinere ploegen die vrezen hun seizoen straks weer vroeg te zien eindigen in het knock-out-systeem.

Aan de andere kant heb je dan weer Club Brugge, dat een minder drukke kalender wil om ver te geraken in Europa. Bart Verhaeghe heeft daar al meerdere keren op gehamerd. Maar als er deze keer niet naar hen geluisterd wordt, zou het wel eens echt kunnen gebeuren dat ze uit het collectieve tv-contract stappen en hun rechten individueel verkopen.

Nog drie formats op tafel

Antwerp en Anderlecht steunen Club wel in hun eis voor minder matchen, maar willen dan weer niet af van de play-offs. Club wil daar wel water in de wijn doen en kan leven met beperktere play-offs waardoor er toch vier matchen minder gespeeld zouden worden.

Er liggen nu nog drie concrete voorstellen op tafel: dan toch weer play-offs met zes zonder puntenhalvering en play-off 2 in twee poules, het voorstel van vorige week met play-offs met vier en dan nog een competitie zonder play-offs met 18. Maar ook van al die formats zijn voor- en tegenstanders. Dat wordt leuk als er tegen 20 juni gestemd moet worden.