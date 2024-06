📷 Steven Defour komt met geweldig nieuws naar buiten

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Steven Defour viert zijn trouw in het zuiden van Frankrijk. Op maandag vond er al een welkomstfeest plaats.

Er kwam in november 2023 een einde aan het eerste trainersavontuur van Steven Defour. Hij werd ontslagen bij KV Mechelen na een reeks teleurstellende resultaten.

Steven Defour met een ring om de vinger

Op privévlak lijkt het allemaal wel wat beter te gaan met Defour nu. Een jaar geleden vroeg Steven Defour zijn vriendin Isabel Stams ten huwelijk. De burgerlijke trouw vond plaats in mei, voordat er in het zuiden van Frankrijk werd gefeest.

Het feest vond plaats in een prachtig kasteel, in het gezelschap van vrienden en familieleden van het jonge paar. Ze trouwden in intieme kring.

Michèle Lacroix, de vrouw van Kevin De Bruyne was onder andere aanwezig. De twee koppels zijn vrij hecht: Isabel Stams is volgens Het Nieuwsblad ook de meter van Suri, het dochtertje van Kevin De Bruyne en Michèle Lacroix.