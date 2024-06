OFFICIEEL: Antwerp heeft nieuwe trainer beet

Volg Antwerp nu via WhatsApp!

Antwerp heeft een nieuwe coach gevonden. Jonas De Roeck zal Mark Van Bommel opvolgen.

Bij Antwerp verandert er heel wat naar volgend seizoen toe. Het was al langer geweten dat coach Mark Van Bommel na dit seizoen zou stoppen bij The Great Old.

Van Bommel zorgde voor heel mooie momenten bij Antwerp. Hij won er 'den Dubbel' en bracht Champions League-voetbal naar de Bosuil waar zelfs gewonnen werd van FC Barcelona.

Nu de Nederlander weg is, is het tijd voor iets nieuws. De club kondigde dinsdag aan dat Jonas De Roeck hem zal opvolgen. 'Hij heeft op de Bosuil een contract ondertekend voor de komende twee seizoenen', klinkt het bij Antwerp.

'De Roeck heeft als voetballer een verleden bij Antwerp: hij speelde hier bij de jeugd en verdeeld over twee periodes trok hij voor de eerste ploeg in totaal 120 keer het rood-witte shirt aan.'

De Roeck werd in december 2023 ontslagen bij KVC Westerlo na een reeks tegenvallende resultaten. 'Trainerservaring in de Jupiler Pro League deed Jonas De Roeck op bij STVV, RSC Anderlecht en KVC Westerlo. Op 24 juni leidt hij zijn eerste training als T1 van RAFC en wordt hij voorgesteld aan de pers', besluit de club.