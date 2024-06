KRC Genk zal speler moeten verkopen: 'verdediger wil contract niet verlengen'

Volg KRC Genk nu via WhatsApp!

KRC Genk zal deze zomer een aantal spelers zien vertrekken. Eentje daarvan zal waarschijnlijk Mark McKenzie zijn.

KRC Genk zal na een zeer teleurstellend seizoen met een aantal nieuwe spelers en een nieuwe coach aan het seizoen 2024/2025 moeten beginnen.

Wouter Vrancken verliet Genk tijdens de play-offs omdat hij voor een nieuw avontuur wilde gaan. Ondertussen is het duidelijk dat STVV-coach Thorsten Fink de overstap naar Genk zal maken.

Maar ook een aantal spelers zullen vertrekken. Eentje die naar alle waarschijnlijkheid zal vertrekken is Mark McKenzie. Volgens Het Belang van Limburg heeft de verdediger aangegeven dat hij zijn contract niet wil verlengen.

Als Genk dan nog wat geld wil vangen voor de Amerikaan, zal de club hem moeten verkopen deze zomer. Transfermarkt schat zijn waarde op 6 miljoen euro.

McKenzie kwam in 2021 toe in Limburg en werd er een vaste basisspeler. Hij kwam toen over van Philadelphia Union. De verdediger speelde 127 wedstrijden voor KRC Genk.