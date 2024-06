Eden Hazard denkt aan één bepaalde nieuwe job: "Ze praten over voetbal, maar wel al lachend! Cool!"

Eden Hazard hoeft in zijn leven niet meer te werken met al wat hij verdiende tijdens zijn carrière. Maar dat kan zelfs voor een speelvogel als Hazard snel gaan vervelen. Maar als hij gaat werken, moet het wel plezant blijven.

Zo ziet hij het niet zitten om professioneel coach te worden. Hij zou wel een jeugdteam onder zijn hoede willen nemen. "Niet nu. En niet in de professionele wereld. Als ik ooit trainer word, zal het voor kinderen van vijf of zes jaar zijn, wanneer ze gewoon willen spelen en plezier maken", zegt hij bij Sudpresse.

"Voorlopig is het ingewikkeld omdat ik mijn familie heb. Ik moet eerst voor mijn eigen kinderen zorgen, en daarna zal ik voor die van anderen zorgen. Ik zou ze willen laten begrijpen dat voetbal in de eerste plaats puur plezier is. In het huidige voetbal vergeten veel mensen dat..."

Of analist worden? "Waarom niet? Je weet nooit... Ik hou ervan om bijvoorbeeld naar Sky Sports te kijken, met Thierry Henry en Jamie Carragher, omdat ze zich vermaken, ze lachen. Ik vind het geweldig! Ze praten over voetbal, maar wel lachend. Dat is cool!"

Het voetbalspelletje zelf mist hij niet. We hadden ook niet gedacht dat Eden Hazard het er moeilijk mee zou hebben. "Sommigen hebben moeite om te stoppen, in welke sport dan ook. Maar het gaat goed."

"Wat ik vooral mis, is de adrenaline van de competitie en de sfeer in de kleedkamer. Ik heb de contacten in de kleedkamer vervangen door de relaties met de ouders op school. Het is anders, maar het is ook leuk."