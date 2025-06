Heel opvallend: ex-speler van KV Mechelen met dubbele nationaliteit kan na problemen alsnog voor Rode Duivels kiezen

Ngal'ayel Mukau komt net uit een geweldig seizoen met Lille. Maar hij zit in moeilijkheden bij het Congolese nationale team.

De vorige zomer, na een overtuigende periode onder onder Besnik Hasi, verliet Ngal'ayel Mukau KV Mechelen voor Lille, waarbij hij vijf miljoen opleverde voor de Belgische club. Vandaag is hij drie keer zoveel waard, mede dankzij zijn uitstekende prestaties in de Champions League.

De 20-jarige middenvelder is geboren in Antwerpen en opgegroeid in België. Ondanks de aandrang van zijn nieuwe ploeggenoot Thomas Meunier, koos hij om eer te betonen aan zijn Congolese afkomst door zich in november bij het Congolese team aan te sluiten. Mukau speelde twee officiële wedstrijden in november en zat daarna op de bank tijdens de twee oefenwedstrijden in maart.

De laatste bijeenkomst van het seizoen brengt de nodige opschudding met zich mee. In een verklaring heeft de Congolese federatie bevestigd dat de speler van Lille zijn internationale verplichtingen niet is nagekomen en niet aan het begin van de bijeenkomst is verschenen.

"Als gevolg hiervan heeft de technische staf besloten om elke mogelijkheid van een vroegtijdige terugkeer van de speler naar de groep voor deze internationale periode te beëindigen en de disciplinaire maatregelen toe te passen die zijn voorzien in het interne reglement", aldus de verklaring.

Het is een understatement om te zeggen dat de situatie tussen Mukau en het Congolese team gespannen is. In deze context komen er geruchten naar boven dat hij op het punt staat terug te krabbelen en uiteindelijk voor België te kiezen. Sacha Tavolieri bevestigt dat er gesprekken gaande zijn.

Ngay'ayel Mukau heeft twee officiële wedstrijden gespeeld met Congo. Maar de FIFA-regels stellen dat een speler van nationaliteit kan veranderen als hij minder dan drie officiële wedstrijden heeft gespeeld met zijn eerste nationale ploeg, jonger was dan 21 jaar bij zijn eerste internationale optredens, en gedurende minstens drie jaar niet meer is opgeroepen voor de nationale ploeg. Mukau voldoet tot nu toe nog steeds aan de eerste twee voorwaarden, dus als hij besluit van nationaliteit te veranderen, kan hij in 2028 in aanmerking komen voor de Rode Duivels.