Kylian Mbappé doet boekje open over PSG en komt met enkele zeer opvallende uitspraken: "Ze waren agressief"

Kylian Mbappé is vanaf nu een speler van Real Madrid. Tijdens een persconferentie bij de nationale ploeg van Frankrijk deed hij een boekje open over hoe het er bij PSG aan toe zou gaan.

Kylian Mbappé speelde van 2018 tot en met dit seizoen bij PSG. Nu heeft hij de Franse grootmacht ingeruild voor Real Madrid. Ondertussen was hij ook aanwezig op een persconferentie bij de Franse nationale ploeg.

Daar deed hij enkele opvallende uitspraken over zijn ex-werkgever. "Een aantal dingen en mensen bij PSG maakten me ongelukkig. Ik zal niet zeggen dat ik altijd ongelukkig was, want dat zou niet fair zijn naar de mensen die me wel steeds een warm hart hebben toegedragen, maar er waren een aantal zaken die me ongelukkig stemden", begon hij volgens Het Nieuwsblad.

Er was al lange tijd heel wat te doen om Mbappé. Hij informeerde de club dat hij zijn contract niet wou verlengen, maar daar waren ze in Parijs natuurlijk niet blij mee omdat de Franse ster dan gratis zou kunnen vertrekken.

"Ze probeerden me te overhalen op een agressieve manier", gaat Mbappé verder. "Gelukkig zijn er aantal mensen tussengekomen, zoals Luis Enrique en adviseur Luis Campos, die me gered hebben."

"Zonder hen zou ik nooit nog een voet op het veld hebben gezet. Uiteindelijk heb ik, onder deze omstandigheden, toch een goed seizoen gedraaid. Het was echter niet naar mijn normale standaard, volgend jaar in Madrid moet ik beter doen."

Hij voelt zich nu "bevrijd en opgelucht". "Iedereen weet nu dat ik de komende vijf seizoenen bij de ploeg van mijn dromen ga spelen. Ik ga er naartoe met veel nederigheid en opwinding."