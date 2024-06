Dit zijn de vermoedelijke elf die tegen Montenegro zullen starten, met vier 'veteranen' aan de aftrap

Domenico Tedesco heeft de namen van enkele afwezigen onthuld voor de eerste oefenwedstrijd van de Rode Duivels tegen Montenegro. Sommigen laten de bondscoach slechts weinig keuzemogelijkheden over.

Doelman: Casteels of Sels?

De eerste vraag betreft de doelman, die natuurlijk een bijzondere druk op zijn schouders zal hebben. Zal Tedesco garanties geven aan een van hen en hem opstellen in beide oefenwedstrijden? Misschien. Maar het is waarschijnlijker dat Casteels en Sels elk een wedstrijd zullen spelen.

© photonews

"Ik zal dit vandaag bespreken met mijn keeperstrainer en onze beslissing aan de doelmannen mededelen. Het is nog niet beslist," ontweek Domenico Tedesco tijdens de persconferentie. Koen Casteels lijkt op papier de voorkeur te krijgen, maar Matz Sels was erg goed in zijn afwezigheid en komt uit een goed seizoen.

Het ontbreken van Theate laat slechts één optie over... of toch niet?

Arthur Theate zal woensdag afwezig zijn, Tedesco was daar duidelijk over. De opties op de linksback positie zijn zeer beperkt: met Olivier Deman niet geselecteerd, is de enige vervangende linksback in de kern Maxim De Cuyper. Het zou een enorm voorrecht zijn voor de Bruggeling, last-minute uitgenodigd, om meteen als basisspeler te mogen starten.

© photonews

De tegenstander, nogal bescheiden, leent zich er ook voor: De Cuyper kan zijn offensieve kwaliteiten laten zien, en als hij uitgespeeld wordt door de Montenegrijnse vleugelspelers, zal Tedesco zich behoorlijk zorgen moeten maken. Timothy Castagne zou ook naar links kunnen verschuiven, maar dat zou een noodoplossing zijn die tot nu toe niet de voorkeur genoot van de coach.

Geen Vertonghen: Witsel op zijn plaats?

Het ontbreken van Jan Vertonghen opent de deur voor een basisplaats voor Axel Witsel bij zijn grote terugkeer bij de Rode Duivels. "Ik had tijdens de vorige persconferentie gezegd dat ik niet wilde dat zijn terugkeer in de selectie jullie bij elke persconferentie zou laten vragen of hij de volgende wedstrijd zou spelen. En jullie beginnen er nu al mee," grapte Domenico Tedesco toen het onderwerp ter sprake kwam.