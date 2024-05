Anderlecht incasseert ook zware domper naar match van volgende week toe: "Dat is het verhaal van zijn seizoen"

Anderlecht moet het volgende week zonder Thomas Delaney doen tegen Club Brugge. De Deense middenvelder incasseerde zijn derde gele kaart van de play-offs en is dus geschorst. De Delaney van tegen Genk gaat hard gemist worden.

Delaney maakte de laatste weken eindelijk zijn naam waar: hij was overal op het veld te vinden. Hij ook twee loepzuivere doelkansen, maar daar bewees hij dat hij geen afwerker is. Maar in het spel was hij een verbindingsman en hij zorgde voor diepgang.

Brian Riemer zuchtte eens toen we het hem voorlegden. "Dat is het verhaal van Thomas Delaney dit seizoen. Elke keer als ik denk dat hij helemaal terug is, gebeurt er iets."

"Ik zag weer de Delaney die ik nodig heb en na al die blessures is hij nu weer geschorst. We hebben wel nog sterke spelers op het middenveld. It's the name of the game..."

Kampioen zonder mij? Daar trek ik me niets van aan

Delaney haalde zijn schouders eens op toen het hem verteld werd. "Ik pakte mijn eerste twee gele kaarten in het begin van de play-offs. Het is al een mirakel dat ik zover geraakt ben zonder al geschorst te zijn. Daar ben ik fier op", lachte hij.

"Ik speel zonder te rekenen. Dat is mijn spel. Ik heb niet gedacht aan die schorsing. Er zit genoeg kwaliteit in de kern om me te vervangen. En wat als we zondag kampioen kunnen spelen zonder mij op het veld? Daar trek ik me nu eens niets van aan. Als we maar kampioen worden!"