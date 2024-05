Vertonghen geeft antwoord op prangende vraag: Heeft Riemer nog geloofwaardigheid bij de spelers?

RSC Anderlecht ging zondag roemloos ten onder tegen Club Brugge. De match van het jaar draaide uit op een stevig fiasco.

De verwachtingen bij het grote publiek waren bijzonder groot, maar RSC Anderlecht slaagde er niet in die waar te maken. Het kon geen vuist maken tegen een efficiënt en goed georganiseerd Club Brugge.

Al tijdens de wedstrijd waren er heel wat stemmen te horen dat trainer Brian Riemer tactisch niet genoeg onderlegd is om de tegenstander pijn te doen of te reageren tijdens een wedstrijd. Er werd zelfs door bepaalde analisten geopperd dat Riemer zijn C4 mag krijgen.

La Dernière Heure vroeg Jan Vertonghen of de trainer van RSC Anderlecht nog enige geloofwaardigheid heeft bij de spelers na het debacle van afgelopen weekend.

Boven de verwachtingen

“Natuurlijk heeft hij dat”, klinkt het meteen. “Vergeet niet waar we vandaan komen. Het team is niet zoveel veranderd sinds we vorig jaar elfde werden. We hebben een Europees ticket, wat al een grote stap vooruit is.”

Anderlecht stond lange tijd op de tweede plaats, wat fel boven de verwachtingen was. “Daar zouden we voor getekend hebben aan het begin van het seizoen. Maar Anderlecht is altijd een succesvolle club geweest en het is moeilijk als je zo dichtbij komt. Ik begrijp de frustratie van de mensen.”