Vader Karetsas geeft de echte verklaring waarom Konstantinos Anderlecht verliet: "Problemen bij het bestuur"

Sinds zijn assist tegen Antwerp staat Konstantinos Karetsas volop in de schijnwerpers. De 16-jarige moet de nieuwe ster van KRC Genk worden. Hij zat ook een aantal jaar bij Anderlecht in de jeugd, maar daar vertrok hij. Vader Vaios licht nu toe waarom hij vertrok.

Karetsas stapte eerder over van de jeugdwerking van Genk naar Anderlecht. Dat had ook een reden. De aanvallende middenvelder was toen nog bijzonder frêle en speelde er onder zijn leeftijdscategorie.

Dat leek eerst de juiste beslissing, maar naarmate de jaren vorderden, wilde de familie van het talent dat hij weer bij zijn eigen lichting ging spelen, maar Genk vond dat nog te vroeg.

"Er zijn gesprekken gevoerd en de grote Belgische clubs kwamen allemaal aankloppen. Het werd Anderlecht. Kos wilde in die tijd ook iets nieuws", verklaart Vaios Karetsas in HLN.

Hij speelde 3,5 jaar voor Anderlecht voor hij terugkeerde. "Waarom we dan voor een terugkeer naar Genk kozen? Dat had vooral te maken met problemen bij het bestuur van Anderlecht. Jean Kindermans stond er in die tijd alleen voor en we zagen het niet zitten om de toekomst van onze zoon op het spel te zetten."

"Bovendien is Kos altijd op en top Genk-supporter gebleven. Genk had ook aangegeven hem absoluut te willen terughalen. Dimitri de Condé en Erik Gerits stelden ons een uitvoerig sportief plan voor. Daarbij vonden we het te vroeg voor de stap naar het buitenland."