Thibaut Courtois krijgt deksel op de neus van eigen supporters

Thibaut Courtois is weer helemaal fit na zijn blessures. Hij zat meer dan negen maanden aan de kant bij Real Madrid.

Vorige week mocht Thibaut Courtois opnieuw spelen in La Liga. Hij hielp Real Madrid toen met enkele knappe reddingen aan de overwinning tegen Cadiz.

Op zijn persconferentie als vooruitblik op de wedstrijd tegen Granada liet trainer Carlo Ancelotti weten dat Courtois in doel zal staan.

“Courtois gaat spelen, net zoals Militao gaat spelen om ritme op te doen”, klonk het. “We moeten ook rekening houden met Kepa, die zich al een bijzonder goeie tweede keeper getoond heeft. Hij heeft ons ook al veel geholpen en eigenlijk verdient hij het ook om nog een match te spelen.”

MARCA, de Spaanse sportkrant die grote fan is van Real Madrid, hield onder zijn lezers een grote poll wie in de finale van de Champions League tegen Borussia Dortmund in doel moet staan. Er werd 30.000 keer gestemd en 77 procent koos voor Andriy Lunin. Courtois kreeg 18%, derde doelman Kepa nog 5%.

Ex-doelman Iker Casillas, clublegende van Real Madrid, is eveneens duidelijk. “Ik vind dat Lunin moet blijven staan. Courtois hoeft niemand iets te bewijzen en hij zal zich wel terug opnieuw opwerken tot de beste keeper ter wereld. Maar hij is pas recent weer fit en Lunin heeft getoond dat je op hem kan rekenen.”