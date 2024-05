Georges Leekens spreekt klare taal over terugkeer van Thibaut Courtois bij de Rode Duivels

Georges Leekens werd afgelopen weekend 75 jaar oud. Hij blijft het voetbal op de voet volgen.

Twaalf jaar geleden stopte het avontuur van Georges Leekens als bondscoach van de Rode Duivels, maar hij blijft het voetbal goed in de gaten houden.

In een gesprek met de Waalse openbare omroep RTBF heeft hij alvast klare taal gesproken over de terugkeer van Thibaut Courtois.

“Ik heb de terugkeer van Courtois na zijn blessure bij Real Madrid van dichtbij opgevolgd”, klinkt het bij Leekens. “De nationale ploeg moet een compromis vinden met de speler.”

Voor Leekens is het duidelijk dat de Rode Duivels Courtois nodig hebben. “We hebben een keeper van dit niveau nodig om grote wedstrijden te winnen. We hebben goede keepers... maar de sterkste is Courtois. We moeten stoppen met praten over de aanvoerdersband en gaan voetballen.”

Defensie is het grote vraagteken

De Rode Duivels kunnen volgens Leekens ver geraken als mannen als De Bruyne en Lukaku honderd procent fit zijn. Al zijn er ook nog andere vraagtekens.

“We kunnen elke ploeg verslaan”, gaat Leekens verder. “Maar de verdediging is het grote vraagteken. Is er genoeg stabiliteit? We mogen geen fouten maken. We moeten vooral slim zijn als we willen winnen van de grote ploegen. In 2018, in de halve finale van het WK, was Frankrijk slimmer dan wij.”