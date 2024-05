šŸŽ„ Courtois, Fellaini, Hazard, De Ketelaere: het fabelachtige lijstje een beetje langer - en hoe zag het er allemaal uit?



Bayer Leverkusen verloor dit seizoen nog geen enkele wedstrijd. Het wordt dus ook in de finale van de Europa League sowieso niet makkelijk voor het Atalanta Bergamo van onder meer Charles De Ketelaere. Die heeft wel zin in een plekje in de geschiedenisboeken. Charles De Ketelaere zou de vierde Belg kunnen worden die de Europa League op zijn naam kan schrijven. Eerder gingen hem al Marouane Fellaini, Thibaut Courtois en Eden Hazard voor. Een leuk lijstje om bij te horen dus. Voor de volledigheid en duiding: de Europa League bestaat sinds het seizoen 2009-2010. Uiteraard zijn er meer Belgen die daarvoor de UEFA Cup of de Europacup III wisten te winnen - Anderlecht won hem bijvoorbeeld in 1983. "Ik las ergens dat Hazard de laatste Belg was die een Europa League wist te winnen. Het zou mooi zijn om in zijn voetsporen te treden", is Charles De Ketelaere op een persmoment in Dublin duidelijk over de hele zaak. Toch zal het dus niet makkelijk worden tegen een onverslaanbaar gewaand Bayer Leverkusen. De Duitsers maakten dit seizoen al vaak het cliché waar dat voetbal 90 minuten duurt en aan het eind de Duitsers winnen. Onverslaanbaar Leverkusen? Meermaals wisten ze in blessuretijd zelfs nog een scheve situatie recht te zetten. En nu willen ze graag het hele seizoen ongeslagen blijven - het einde van de jaargang komt steeds dichterbij wat dat betreft ondertussen. Of De Ketelaere kan vieren, zullen we iets voor 23 uur weten - tenzij er verlengingen en strafschoppen bij aan te pas komen. En dan kan hij dus toegevoegd worden aan het lijstje met de drie andere Belgen. Maar hoe ging dat alweer? © photonews De eerste Belg die de Europa League won? Dat was Thibaut Courtois in 2012, toen hij bij Atlético Madrid nog speelde. Na twee voorrondes kwamen ze in een groep met Udinese, Celtic en Rennes als groepswinnaar uit de poules. Daarna gingen Lazio, Besiktas, Hannover en Valencia vrij makkelijk voor de bijl. In de finale werd met 3-0 gewonnen van Athletic de Bilbao en zo mocht Courtois een eerste van vele prijzen in Spanje meteen vieren. © photonews Marouane Fellaini won de Europa League in 2017. En daar had hij zelf ook een ferm aandeel in. De gewezen Rode Duivel scoorde in de halve finale van de Europa League het beslissende doelpunt tegen Celta de Vigo. In de finale won hij in de Zweedse Friends Arena in een buitenwijk van Stockholm uiteindelijk met 2-0 van Ajax Amsterdam. In die match stond Fellaini de hele wedstrijd op het veld en gaf hij de assist aan Pogba voor de eerste goal.

En dan was er dus ook nog Eden Hazard. De recent gestopte Rode Duivel wist zelfs twéé keer de Europa League op zijn naam te schrijven. In 2013 won hij met Chelsea in de finale met 2-1 van Benfica, in de Amsterdam ArenA. Hazard was toen van groot belang, maar miste de finale door een blessure.

In 2019 deed hij nog straffer met zijn tweede eindwinst. En ook de manier waarop mocht er zijn, want in de met 4-1 gewonnen finale in Bakoe besliste de Rode Duivel met twee doelpunten de wedstrijd in het slot compleet voor Chelsea tegen Arsenal.