Race tegen de klok? 'KV Mechelen wil Carl Hoefkens, maar onderhandelingen slepen aan'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Drie weken geleden maakte KV Mechelen bekend dat Besnik Hasi geen trainer blijft bij de club. Carl Hoefkens lijkt de grote kandidaat te zijn.

Geen Besnik Hasi meer volgend seizoen langs de zijlijn bij KV Mechelen. De club blijft naarstig op zoek naar een opvolger. Carl Hoefkens lijkt de grote kanshebber te zijn.

De onderhandelingen lopen al een tijdje, maar volgens Gazet van Antwerpen is een doorbraak zeker nog niet voor de eerste dagen. Zelfs de financiële kant van de zaak zou nog niet op tafel liggen.

KV Mechelen wil volgens de krant niet overhaast te werk gaan en zijn tijd nemen om zeker te zijn dat de match helemaal klopt. Al heeft dat getalm wel zijn gevolgen.

Voorbereiding

Op dit moment is er nog niks geregeld wat betreft de voorbereiding op volgend seizoen. De nieuwe jaargang begint in het weekend van 26 juli, waardoor het toch wel dringend tijd wordt om in gang te schieten.

KV Mechelen wil alles laten bepalen door de nieuwe trainer. Zo is er nog geen enkele oefenwedstrijd geregeld en ook de zomerstage ligt nog niet vast.

Dat zou wel eens een probleem kunnen worden, want heel wat stageplaatsen zijn al ingenomen. De Wageningse Berg in Nederland, waar Mechelen vorig seizoen met Defour heen trok, is al bezet.