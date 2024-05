Komt ook Tedesco in beeld? Thibaut Courtois gevolgd in zijn revalidatie voor iets heel bijzonders

Thibaut Courtois heeft er een lastig seizoen opzitten, waarbij hij twee keer moest revalideren. Toch lijkt hij net op tijd klaar voor de finale van de Champions League. En zo wordt zijn bizar seizoen toch een heel apart verhaal.

Het seizoen van Thibaut Courtois met veel revalideren, klaarstomen en opnieuw geblesseerd raken om uiteindelijk er toch net op tijd te staan voor de finale van de Champions League? Het leest haast als een soapserie.

En er komen alvast beelden van, want de Belgische doelman is tijdens zijn revalidatie gevolgd voor een documentaire. Op Amazon Prime zal er binnenkort een documentaire over zijn revalidatie na die zware knieblessures te vinden zijn.

De doelman komt daarbij zelf aan het woord, net als verschillende mensen uit de entourage van de 32-jarige Belg. Ook stafleden van Real Madrid zouden volgens Het Laatste Nieuws een woordje spreken over de zaak.

Interessante documentaire op komst

Wanneer de documentaire zal worden uitgezonden is nog niet precies geweten. Het is verder ook de vraag of er in de documentaire zal gesproken worden over de al dan niet selectie van Courtois bij de Rode Duivels.

Sinds zijn onmin met bondscoach Tedesco vorig jaar was hij bij een interlandperiode steevast geblesseerd. Nu lijkt hij alsnog fit te raken om eventueel een EK te spelen, maar de kans dat dat zal gebeuren blijft heel erg klein.