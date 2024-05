Daar is de eerste grote club al voor Mohamed Amoura: Union wrijft zich in de handen, want ze willen topprijs

Volg Union SG nu via WhatsApp! Het hoeft niet te verbazen als we u zeggen dat Mohamed Amoura slechts één seizoen in België te bewonderen zal zijn. De Algerijnse aanvaller van Union SG heeft zoveel indruk gemaakt dat het niet anders kon dat de clubs uit de grotere competities kwamen aankloppen. En daar is de eerste al... Volgens de informatie van Het Nieuwsblad heeft Wolfsburg zijn zinnen gezet op de 24-jarige topschutter van de Brusselaars. Zij hebben zich al gemeld, maar het is niet de enige club waar hij op het lijstje staat. Verschillende ploegen uit de grote vijf competities volgen hem al een tijdje. Wolfsburg kende een teleurstellend seizoen met een voorlopige 12de plek en wil daar volgend seizoen verandering in brengen. Het feit dat ze geen Europees voetbal spelen, zou Amoura wel richting andere clubs kunnen trekken. Maar Wolfsburg is voorlopig ook het meest concreet. Amoura scoorde dit seizoen 23 goals en gaf 8 assists en zou meer dan 20 miljoen euro moeten opbrengen. Dat er veel clubs geïnteresseerd zijn, speelt natuurlijk in de kaart van Union. Maar eerst die laatste match tegen Genk... Union maakt nog altijd kans op de titel indien Club verliest tegen Cercle en ze zelf winnen thuis van de Limburgers. Daarna kan er over een transfer gesproken worden.



