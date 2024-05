Magische Verschaeren wordt sleutelpion tegen Club Brugge: "Ik moest hem op gang krijgen"

Yari Verschaeren heeft die genialiteit wel in zich zitten, maar heeft dit seizoen te weinig kansen gekregen om het te laten zien. Al die blessures hebben zijn ontwikkeling afgeremd. Brian Riemer was in ieder geval enorm blij voor zijn spelverdeler.

Al is spelverdeler misschien een wat groot woord om Verschaeren te beschrijven. De 'nummer 10' speelt tegenwoordig een beetje à la Luka Modric, want hij komt de bal even laag ophalen. "Straks staat hij er als centrale verdediger", kon Brian Riemer ermee lachen. "Maar ik hou er wel van dat hij dat doet, want hij is zo balvast."

Riemer kon zijn geluk niet op toen hij net voor rust dat "magische moment" van zijn chouchou mocht aanschouwen. "Zo blij voor hem! Ik heb Yari zien vechten om terug in de basis te komen. Dat net hij op dat moment dan opstapt... Geweldig!"

Verschaeren moest eerst revalideren van die verschrikkelijke knieblessure en daarna wierpen zijn hamstrings roet in het eten. "Hij heeft op zijn jonge leeftijd al 172 matchen voor Anderlecht gespeeld. Hij is heel ervaren, maar hij is door een enorm moeilijke periode gegaan."

"Hij kwam terug en dan was er die nieuwe tegenslag. Ik moest hem tegen Union op het veld krijgen om hem op gang te krijgen. Hij speelde met vertrouwen."

Verschaeren werd bij de rust wel direct gewisseld. Toen voelde hij ook al een kleine hinder aan zijn kuit. "Maar het was altijd zo gepland. We wisten dat hij geen 90 minuten aan kon. We wilden hem klaar hebben voor Club Brugge. We zullen hem nodig hebben volgende week."