Karl Vannieuwkerke zal ex-collega deze zomer keihard missen: "Het zal pijn doen"

Geen Aster Nzeyimana meer bij de VRT. Het sportanker koos ervoor om de overstap naar VTM te maken.

Karl Vannieuwkerke is sinds jaar en dag sportcommentator bij de VRT. Vorig jaar moest hij afscheid nemen van zijn collega Aster Nzeyimana die naar de concurrentie trok.

Daar toont Vannieuwkerke het nodige begrip voor. “Een voetbaldier dat de belofte krijgt vrij te mogen zwemmen in de vijver van de Champions League. Je zou voor minder een transfer overwegen en uiteindelijk ook een contract tekenen bij de concurrentie”, klinkt het in de Krant van West-Vlaanderen.

Bij de VRT was de concurrentie immers ontzettend groot en zou Nzeyimana nog wat geduld moeten oefenen. “Zeker als je op de plek waar je zat moet optornen tegen Filip Joos en Peter Vandenbempt. Ten slotte moet je grazen waar de kudde niet staat.”

Europees kampioen

23 jaar verschil is er tussen de twee, ze zouden vader en zoon kunnen zijn, Karl en Aster. Toch klikte het bijzonder goed tussen de twee en Vannieuwkerke zal zijn ex-collega dan ook missen tijdens het EK voetbal in Duitsland.

“Ik weet dat je gelukkig bent, Aster. Het is je ten volle gegund. Je bent een fijne kerel. Ik wens je nog honderden toppers toe om te becommentariëren. En toch zal het straks pijn doen als de Rode Duivels eerder tegen de verwachtingen in op Sporza Europees kampioen worden in Berlijn”, besluit hij.