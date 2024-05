Franky Van der Elst heeft opvallende mening over 'affaire Vrancken': "Hein zou het verwijt krijgen dat hij Gent een loer wil draaien"

Wouter Vrancken die op drie speeldagen van het einde moet vertrekken bij Genk. En waar al van geweten is dat hij volgend seizoen de plaats van Hein Vanhaezebrouck inneemt bij KAA Gent. Analist Franky Van der Elst heeft er zo zijn mening over.

Van der Elst vindt niet dat Genk zijn coach wegjaagt. "'t Is een goeie trainer, hé. Zijn ploegen zijn altijd leuk om naar te kijken. Maar dan gaan mensen weg die je liever niet weg ziet gaan, vind je als trainer je ploeg minder, het bestuur erkent dat niet, of wil zoiets niet zeggen tegen pers en fans. Vrancken was bij Genk zijn productieve rechterflank met Munoz en Paintsil volledig kwijt", begint Van der Elst in Het Nieuwsblad.

Het bestuur en Vrancken leken niet meer door dezelfde deur te kunnen. “Ze hebben dit seizoen te veel ontgoochelingen opgelopen. In de Champions League eruit, in de Europa League eruit, in de Conference League niet kunnen overleven na Nieuwjaar, in de beker eruit tegen KVO…"

"De kans dat je dan in discussie raakt over wat dan ook is veel groter dan als het allemaal goed gaat. Met Olympiakos en Fiorentina staan twee van hun tegenstanders in de finale. Daar hebben ze geen geluk mee gehad.”

De analist denkt dat Vrancken het zelf ook wel beu was. "Die zal ook wel gedacht hebben: ik hoor eens hoe het zit bij andere ploegen. Dan snap ik dat ze bij Genk na die 4-1 tegen Cercle ne keer wilden klappen. Een barrage zou tegen AA Gent zijn - en onze coach flirt met AA Gent.' Dit is in het belang van iedereen: Genk, Vrancken én Hein.”

Vanhaezebrouck? "Effe tegen de ploeg waarvan de coach volgend jaar je plaats inneemt… Dat werkt langs twee kanten. Als het slecht zou aflopen, kan Hein misschien het verwijt krijgen dat hij Gent een loer wil draaien."