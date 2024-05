Bart Goor, trainer van Westerlo en icoon van Anderlecht, prijst Standard: "Een grote club die beter verdient".

Bart Goor en zijn spelers zijn goed aangekomen in Sclessin, hebben zich opgewarmd, maar uiteindelijk konden ze Standard niet uitdagen. De coach van KVC Westerlo heeft al veel meegemaakt in zijn succesvolle carrière, maar dit was voor hem een primeur.

Bart Goor kon vrijdagavond maar één ding doen, en dat was de ingewikkelde situatie rond Standard-Westerlo accepteren. De Kemphanen vertrokken naar Sclessin, deden "hun job", warmden zich op en waren klaar om om 20.45 uur te spelen. Maar de spelers van Standard waren er niet op het afgesproken tijdstip. Het forfait zou bevestigd moeten worden, en de wedstrijd vond niet plaats. "Het is een primeur in mijn carrière. Ik heb veel meegemaakt maar dit nog niet", berustte Bart Goor bij Eleven DAZN. Westerlo nam het zoals het kwam, filosofisch. "Mijn spelers warmen zich op, trappen wat ballen... We kenden de situatie, je moet ermee omgaan. Ik denk dat op dit moment het beter is voor iedereen dat deze wedstrijd niet doorgaat", geeft hij toe. Bart Goor looft Standard Goor zou daar... zijn eerste overwinning in deze Europe Playoffs behalen. "Mooi, hè," spot hij. "We hadden graag gezien dat het anders was gegaan. In zo'n mooi stadion, met altijd een mooie sfeer, en het weer was prachtig... De omstandigheden waren ideaal, maar zo is het." Ook al droeg hij 264 keer het shirt van RSC Anderlecht, de grote rivaal, Bart Goor is niet blij met de crisis waar oprichtingsnummer 16 doorheen gaat. "Standard is altijd een mooie club geweest, een club van standing, die altijd heeft gestreden voor de top 5. Deze huidige omstandigheden zijn niet alleen slecht voor Standard maar voor heel het Belgische voetbal", besluit de voormalige Rode Duivel.