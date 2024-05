Ontluikende hoop verdampt: Burnley's teleurstelling is een feit

Een mirakel hadden ze nodig, maar dit kwam er niet meer. Het doek viel voor Vincent Kompany en Burnley in de Premier League deze middag.

Alleen een overwinning was genoeg

Met slechts twee wedstrijden voor de boeg, stond Burnley vijf punten achter op de zeventiende plaats. Die werd door Nottingham Forest bezet, de eerste veilige positie in het klassement. Nottingham Forest speelt om 18:30 uur tegen Chelsea. Kompany en zijn team hadden dus een overwinning nodig om nog hoop te hebben op een verlengd verblijf in de Premier League, maar slaagden er niet in.

Veelbelovend begin

De wedstrijd begon veelbelovend, toen Jacob Bruun Larsen (voorheen bij Anderlecht) Burnley in de 25e minuut op voorsprong zette. Zeven minuten later bracht Pedro Porro de stand echter weer gelijk. Acht minuten voor het einde verzegelde Micky van de Ven de nederlaag voor Burnley.

Doodsteek voor Vincent Kompany

Kompany en zijn team keren na slechts een jaar terug naar de Championship, en de kans lijkt klein dat de Belgische coach volgend jaar nog steeds bij Burnley zal zijn.

Een tijd terug leek het nog allemaal goed te komen voor Vincent Kompany en Burnley. Onverwachte wending: Burnley verbaast iedereen in de degradatiestrijd. De opflakkering tegen Manchester United was niet genoeg om de degradatie uiteindelijk te voorkomen.