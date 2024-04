Onverwachte wending: Burnley verbaast iedereen in de degradatiestrijd

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Burnley zit nog in volle degradatiestrijd, maar zaterdag hebben ze een gouden resultaat gehaald tegen Manchester United. Een verlengd verblijf in de Premier League komt dichterbij.

Burnley de beter ploeg

In de eerste helft stuurde regisseur Bruno Fernandes een aantal gevaarlijke ballen richting de aanval, maar de kansen werden niet benut, onder andere door Rasmus Hojlund. Aan de andere kant moest Onana herhaaldelijk ingrijpen en de Kameroener verrichtte enkele sterke reddingen. Na de eerste 45 minuten bleek Burnley eigenlijk de betere ploeg te zijn en verdiende het zelfs meer.

Zure achterstand

Antony kreeg de bal, ontweek zijn tegenstander en scoorde al vallend de 1-0. Voor Antony betekende dit zijn eerste doelpunt van het seizoen, en hij vierde het doelpunt met de aankondiging van zijn aanstaande vaderschap.

De redding van Burnley

Het leek erop dat United de overwinning bijna binnen had, maar Onana maakte vervolgens een fout. De doelman kwam te laat uit en raakte zijn tegenstander hard met zijn vuisten, wat resulteerde in een strafschop. Zeki Amdouni bleef uiterst kalm en zette de strafschop om, waardoor de gelijkmaker een feit was.

Het kan nog voor Burnley

Burnley pakt een punt, maar blijft steken op de negentiende plaats. Ze moeten vooral Nottingham Forest in de gaten houden, die twee punten meer hebben en later nog in actie komen tegen Manchester City.