📷 'Riemer en Fredberg ondervinden Deense tegenwerking voor transfer van Anderlecht'

We lieten het eerder al weten: RSC Anderlecht heeft doelman Daniel Peretz van Bayern München op het oog voor volgend seizoen.

Kasper Schmeichel tekende slechts voor één seizoen, toen hij vorige zomer in het Lotto Park arriveerde, waardoor RSC Anderlecht zo goed als zeker een extra doelman nodig heeft.

Bij Bayern vond RSC Anderlecht een geschikte oplossing. Peretz speelde dit seizoen slechts één keer mee, in een bekerwedstrijd, en is dus op zoek naar de nodige speelminuten.

Hij zag de uitleenbeurt aan Anderlecht, zonder aankoopoptie, zelf helemaal zitten en de onderhandelingen zijn ook al lopende over een deal.

Al is die wel nog niet helemaal rond, want er zijn nog kapers op de kust. Riemer en Fredberg krijgen de nodige concurrentie uit Denemarken. Ook Brondby en FC Kopenhagen tonen interesse in de Israëliër, zo laat Sky Sports Germany weten.

🚨Daniel #Peretz, on the verge to leave FC Bayern in summer on loan. Just as it was always planned, so he can get playing time.



➡️ Concrete talks with @rscanderlecht - confirmed!



🆕 @BrondbyIF and @FCKobenhavn are also in the race. Both clubs have inquired about him.



There… pic.twitter.com/UNaMf8HxNG