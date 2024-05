'Club Brugge heeft beet: miljoenentransfer doet medische testen'

Ardon Jashari werd al gekocht voor zes miljoen euro van Luzern door Club Brugge. Hij sluit op 1 juli normaliter aan bij blauw-zwart. Daarmee is er op een van de belangrijke werven - de defensieve middenveldersplaats - al een oplossing gezocht.

Centraal achterin hebben ze ondertussen een nieuwe stap gezet in de zoektocht naar een nieuwe verdediger. Dat moet de linksvoetige centrale verdediger Zaid Romero worden. Hij staat steeds dichter bij Jan Breydel.

De 24-jarige Argentijn van 1 meter 92 centimeter is linksvoetig én heel balvaardig - maar wie is dat niet in Zuid-Amerika? Hij speelt momenteel bij Estudiantes, dat hem in januari 2023 voor 1,4 miljoen euro kocht bij Godoy Cruz.

🔵⚫️🇦🇷 Club Brugge have agreed deal to sign Zaid Romero from Estudiantes, medical booked to take place in June.



24 year old defender will cost around €6m with percentage of sale guaranteed for Godoy Cruz.



Here we go. 🇧🇪 pic.twitter.com/n5ZBgpA9Aq