Stevig: Anderlecht deed ultieme poging, maar Club Brugge gaat met miljoenentransfer aan de haal

Club Brugge heeft met Ardon Jashari zijn eerste zomeraanwinst ondertussen al definitief en compleet binnen. Hij moest zo'n zes miljoen euro kosten en blauw-zwart troefde met de deal heel veel teams af. Waaronder ook RSC Anderlecht, dat ook zijn kans nog een keertje waagde zo blijkt.

Ardon Jashari tekende een driejarig contract en komt in de zomer over van Luzern. Ondertussen heeft hij zijn eerste dag bij Club Brugge al achter de rug en was hij onder de indruk van wat hij allemaal is tegengekomen.

Ardon Jashari is een 21 jaar jonge Zwitser met roots in Noord-Macedonië en komt over van het Zwitserse FC Luzern, voor wie hij op 18-jarige leeftijd debuteerde en waarbij hij ondertussen als kapitein de lijnen weet uit te zetten. Hij tekende een contract voor drie seizoenen bij Club Brugge.

Anderlecht wilde Jashari ook nog inlijven

Heel wat teams aasden dan ook op de jonge middenvelder. Daarbij was er onder meer interesse van Anderlecht vorige zomer, terwijl Basel, Werder Bremen en Celtic Glasgow hem op de radar hadden staan.

© photonews

En ook de afgelopen weken waren er nog teams die hun duit in het zakje probeerden te doen. Onder meer Sevilla deed nog een laat bod, terwijl ook RSC Anderlecht hem opnieuw op de radar had en nog een ultieme poging ondernam.

Dat weet Het Laatste Nieuws te melden. En toch koos Ardon Jashari voor Club Brugge. Met de deal zou meer dan vijf miljoen euro gemoeid zijn. De 21-jarige Zwitser is ook jeugdinternational van zijn land en legde al heel wat adelbrieven voor.

Billboard in Bruges. 🖼️

Soon reality. 🔵⚫ pic.twitter.com/B1m3GdWrVn— Club Brugge KV (@ClubBrugge) April 3, 2024