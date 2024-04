Club Brugge gooit titelstrijd helemaal open: blauw-zwart overklaste enorm zwak Anderlecht op alle vlakken

Union kampioen? Anderlecht kampioen? Deze play-offs zouden straks wel eens wat meer titelkandidaten kunnen krijgen. Na Union verloor ook Anderlecht. Paars-wit maakte nooit een kans tegen een sterk Club Brugge, dat al in de derde minuut op voorsprong kwam.

Hoeveel pech kan je hebben. Na het uitvallen van Mignolet en Skov Olsen sukkelde ook Hans Vanaken nog met buikgriep. Het zorgde ervoor dat Nicky Hayen met het onuitgegeven middenveld Onyedika-Vetlesen-Nielsen moest aantreden.

Brian Riemer reageerde door Thomas Delaney in de ploeg te zetten en... Mats Rits verrassend eruit te halen. Na drie minuten stond het al 1-0. Gelegenheidskapitein nam een perfect getrapte corner van Skoras in dank aan en kopte perfect in het hoekje.

Hayen haalt tactisch bovenhand

Het zou bijlange na niet de enige kans van Club worden in die eerste helft, veelal door geklungel in de paars-witte defensie. Skoras, Thiago, Meijer, weer Thiago en Jutgla - die erin was gekomen voor de geblesseerde Nielsen - lieten allemaal de 2-0 liggen.

Het enige wat Anderlecht daar tegenover kon zetten, waren een slecht schot van Dreyer en een kopballetje van Delaney. Magertjes hoor wat de bezoekers lieten zien. Ze probeerden elke keer via de flanken te spelen en verwaarloosden het centrum.

En op de buitenkanten had Hayen zijn zaakjes goed geregeld hoor. Met Onyedika en Vetlesen die er telkens steun kwamen verlenen. Delaney stond voor Leoni op het middenveld van Anderlecht en dat was toch opvallend, want opbouwend is de Deen zeker de mindere van de Neerpede-boy.

Thiago bleef missen, Onyedika dan maar

De slordigheden in de passing bleven zich opstapelen. Schmeichel verzond kruisraketten richting Dolberg, die door Ordonez en Mechele in dank werden aangenomen. Het plaatje klopte bij Club, bij Anderlecht absoluut niet.

Club overpowerde Anderlecht volledig. Het was enkel door de inefficiëntie van Thiago, de man van 37 miljoen, dat ze al snel in de tweede helft niet op 2-0 stonden. Maar dan was daar dan toch Onyedika, die het van buiten de zestien probeerde en de dubbele voorsprong op het bord zette.

Qua mentaliteit, qua passing, qua duelkracht, qua looplijnen, qua combinaties, qua beleving... Club was beter op alle vlakken. Anderlecht kwam even opzetten, maar daar kwam maar één grote kans uit. Amuzu stuitte op Jackers. Onyedika maakte er met een geplaatst schot zelfs 3-0 van. De kopbalgoal van Dreyer was slechts een pleister op een houten been.

In Jan Breydel mogen ze weer hoop koesteren na een sterke prestatie. Volgende week spelen Anderlecht en Union tegen elkaar en kan de tweede plaats weer wat dichter komen. En wie weet... gezien het niveau van die twee.