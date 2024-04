Vertonghen zag "logische" nederlaag en kwam terug op zijn aangekondigde afscheid van Rode Duivels

Jan Vertonghen was heel teleurgesteld met de prestatie van zijn ploeg. Anderlecht was zielloos en dat zag de recordinternational natuurlijk ook.

Vertonghen wou niets afdoen aan de prestatie van Club Brugge. "Wij waren niet op het niveau. We stonden op het veld zonder passie en emotie. Deze nederlaag is logisch", zei hij zonder mededogen.

"We hebben niet de intensiteit op de mat gelegd die Brugge wel bracht vanaf seconde 1", legde de verdediger de vinger op de wonde. "We wilden er voetballend onderuit komen, maar dat lukte niet."

Anderlecht profiteerde niet van de misstap van Union. "Ik heb altijd gezegd dat in de play-offs alle teams kansen hebben om iets te winnen. Alles kan van de ene kant naar de andere kant kantelen. Eén ding is zeker, we moeten de volgende wedstrijd winnen."

Die volgende match is tegen Union. De twee Brusselse ploegen zullen onderling uitmaken wie in pole position komt te staan. Maar Club Brugge en Genk zullen die match ook met grote interesse volgen.

Intussen kwam Vertonghen ook terug op zijn afscheid van de nationale ploeg, dat vorige week werd aangekondigd in de media. "Ik heb niets bevestigd en er is niets besloten. Ik wil me nu concentreren op voetbal, dat soort dingen is voor later."