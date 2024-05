Vertrek Mannaert is ook héél gunstig signaal voor fans: Bart Verhaeghe heeft een knoop doorgehakt

Volg Club Brugge nu via WhatsApp!

Met het vertrek van Vincent Mannaert komt er een einde aan een tijdperk bij Club Brugge. De voormalige sportief directeur verkocht nu ook al zijn aandelen aan Bart Verhaeghe. Die staat nu sterker dan ooit in de aandelenstructuur.

Mannaert had nog 17,47 procent van de aandelen in Grizzly Sports NV, het vennootschap van Verhaeghe dat mede-eigenaar is van blauw-zwart. Die aandelen vertegenwoordigden 13 procent van de aandelen van Club Brugge.

Die heeft hij nu allemaal verkocht aan Verhaeghe, die nu 90 procent van de Grizzly-aandelen heeft en dus 65 procent van de aandelen van Club Brugge. Daarmee geeft de voorzitter ook een sterk signaal af naar de fans.

Een paar jaar geleden had hij nog het idee om Club te verkopen aan Amerikaanse investeerders. Gezien het verleden van Amerikaanse eigenaars bij andere clubs in België zagen de fans dat helemaal niet zitten.

Ook de rust in de tent zal zo bewaard worden. Met Bob Madou werd er ook al een nieuwe CEO aangesteld, maar met Mannaert nog in de aandeelhoudersstructuur zou dat altijd als een 'Zwaard van Damocles' boven zijn hoofd gehangen hebben.

Nu kan de nieuwe structuur rustig verder uitgebouwd worden zonder enige inmenging. Verhaeghe en Mannaert waren dan wel op elkaar uitgekeken, beiden hebben nog steeds het beste voor met de club van hun hart.